Serie A – Vittoria in extremis del Bologna

MILANO – Si è concluso con una vittoria pesante, da parte del Bologna, l’anticipo del ventiduesimo turno di campionato. I felsinei hanno avuto la meglio sul Brescia allo stadio Renato Dall’Ara, vincendo per 2-1 dopo lo svantaggio iniziale. Nel primo tempo sono state infatti le rondinelle a sbloccare il risultato, grazie al calcio di rigore di Ernesto Torregrossa al quale, però, ha prontamente risposto Riccardo Orsolini.

IL GOL DECISIVO – Nel finale, quando ormai la sfida sembrava destinata a terminare in pareggio, il gol di Bani ha regalato alla squadra di Sinisa Mihajlovic un successo importantissimo. I rossoblu salgono così a trenta punti in classifica, mentre il Brescia resta in piena zona retrocessione a quota quindici.