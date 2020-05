Serie A, Spadafora: “La prossima settimana decideremo se ripartire”

MILANO – Il Comitato Tecnico-Scientifico del Governo ha approvato il protocollo presentato dalla Figc, quindi da lunedì prossimo le squadre potranno ricominciare ad allenarsi con sedute collettive. Il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, ha fatto anche il punto della situazione sulla possibile ripresa del campionato ai microfoni del TG1: “La strada della prudenza è quella giusta da continuare seguire. Penso che avremo bisogno di almeno un’altra settimana per valutare la curva dei contagi, per poi decidere se riprendere o meno il campionato. Lunedì 18 maggio inizieranno tutti gli allenamenti degli sport di squadra e presenterò domani il documento per far sì che riaprano tutti i centri sportivi, a partire dalle palestre, entro la fine di maggio e in sicurezza”.

