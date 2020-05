Serie A – Regolare conclusione, spareggi, oppure…l’algoritmo: tutte le ipotesi

MILANO – In un intervento ai microfoni di Sky Sport, il presidente federale Gravina ha spiegato come non ci sia solo il piano B, ovvero gli spareggi, alla regolare conclusione del campionato, ma anche un piano C, costituito da un algoritmo: “Il nostro piano B, qualora non fosse possibile disputare tutte le giornate mancanti, è molto chiaro ed è contenuto all’interno di una delibera del Consiglio Federale che prevede in caso di nuova momentanea sospensione del campionato di far ricorso ai playoff e ai playout, per far sì che ci siano risultati legati al merito sportivo. Tuttavia, nel caso in cui la Serie A dovesse subire una sospensione definitiva utilizzeremo un algoritmo, legato ai risultati ottenuti sul campo, in modo che si arrivi alla definizione di questo campionato. Ci sarà la cristallizzazione della classifica e sarà comunque utilizzato anche l’algoritmo”.

