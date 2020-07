Serie A, potrebbero cambiare gli orari delle partite

MILANO – Gli orari delle partite, che tanto hanno fatto discutere in questa ripresa del campionato, potrebbero subire una variazione. La Lega Calcio starebbe infatti pensando di anticiparle tutte di mezz’ora. Attualmente sono tre le fasce orarie: 17.15, 19.30, 21.45. L’idea è di farle cominciare trenta minuti prima, con gli orari che quindi diventerebbero 16.45, 19 e 21.15. La decisione definitiva verrà presa in occasione della riunione fra Lega Serie A e Assocalciatori.

