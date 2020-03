Serie A – Pastorello: “Scadenze contrattuali? Probabilmente si andrà oltre il 30 giugno”

MILANO – Intervistato dai microfoni di Sky Sport, Federico Pastorello, procuratore di molti calciatori di Serie A, ha fatto il punto della situazione sulle scadenze contrattuali fissate, per il momento, al 30 giugno: “Stiamo studiando la cosa con i nostri legali. Secondo me si arriverà oltre il 30 giugno. O escludiamo tutti i giocatori che sono in scadenza al 30 giugno, oppure – questa è l’ipotesi più probabile – facciamo una proroga di un mese. I casi più delicati riguardano i giocatori in scadenza di contratto che hanno già firmato per unirsi ad altri club. Servirà una deroga speciale”.

