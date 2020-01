Serie A – Passo falso dell’Inter: a Lecce finisce 1-1

MILANO – Risultato a sorpresa al Via Del Mare di Lecce, dove l’Inter non va oltre il pareggio contro la squadra salentina. E’ il secondo 1-1 di fila per gli uomini di Conte, dopo quello della scorsa settimana con l’Atalanta a San Siro. Un passo falso inaspettato e che potrebbe costare caro nella corsa per lo Scudetto. I nerazzurri, adesso, hanno soltanto due punti di vantaggio sulla Lazio (che ha una partita da recuperare) e, qualora stasera la Juventus vincesse a Parma, si ritroverebbero a meno quattro dalla vetta.