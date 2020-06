Serie A, niente partite in chiaro: i motivi

MILANO – Sembrava vicino l’accordo fra il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora e Sky per trasmettere alcune partite in chiaro in questo finale di campionato. Tutto, però, è saltato per via dell’intervento dell’Antitrust, che ha evidenziato come l’iniziativa avrebbe violato i contratti stipulati per i diritti televisivi e la legge Melandri, tuttora in vigore. Dunque, a chi non possiede un abbonamento con Sky o Dazn, saranno concesse soltanto le azioni salienti, in onda sulla Rai al termine delle partite.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live