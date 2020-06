Serie A, lunedì riunione per discutere di spareggi e algoritmo

MILANO – Sabato 20 giugno ripartirà il campionato di Serie A, dopo la lunga sospensione causata dalla diffusione del Covid. Tuttavia la FIGC, qualora non si riuscisse a finire regolarmente la stagione, ha dichiarato di avere un piano B e un piano C. Il primo consiste negli spareggi, il secondo nella cristallizzazione della classifica e l’utilizzo di un algoritmo per definire le posizioni delle squadre, con relative qualificazioni e retrocessioni. Lunedì 8 giugno si svolgerà una riunione in cui verranno discusse proprio queste soluzioni e ne verranno dettate le linee guida.

