Serie A, Lotito: “Ripresa? Non è una mia battaglia, chi si oppone non sa ciò che dice”

MILANO – Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ai microfoni del TG Regione ha ribadito il desiderio che il campionato venga ripreso: “Non si tratta di una mia battaglia personale. Si tratta semplicemente di essere consapevoli dei rischi che esistono se non si riparte. Chi si oppone evidentemente non sa quello che dice. Il calcio è un’industria che produce moltissimo denaro, oltre un miliardo e duecento milioni di euro; bisogna considerare le pesanti conseguenze se non si dovesse ripartire”.

