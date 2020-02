Serie A – Lecce, vittoria pesantissima contro la Spal. Di Biagio stecca l’esordio

MILANO – Lo scontro diretto in chiave salvezza, giocato allo stadio Via del Mare fra Lecce e Spal, è stato vinto dai padroni di casa per 2-1. Un successo pesantissimo, che porta i salentini a venticinque punti, momentaneamente sei in più del Genoa terzultimo. Sfida decisa da Mancosu e Majer, che hanno regalato a Fabio Liverani la terza vittoria consecutiva dopo quelle contro Torino e Napoli. A nulla serve, per la Spal, la nona rete stagionale firmata da Petagna. La squadra emiliana resta il fanalino di coda del campionato con quindici punti.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live