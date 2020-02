Serie A, le formazioni ufficiali di Roma-Lecce

MILANO – Alle ore 18 Roma e Lecce si sfideranno allo stadio Olimpico per l’ultima partita in programma oggi. Il posticipo, infatti, doveva essere Inter-Samp, ma la gara è stata rimandata per l’allarme Coronavirus, così come Torino-Parma, Verona-Cagliari e Atalanta-Sassuolo. Di seguito, le formazioni ufficiali mandate in campo da Fonseca e Liverani.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Bruno Peres, Smalling, Mancini, Kolarov; Veretout, Cristante; Under, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. A disposizione: Fuzato, Cardinali, Spinazzola, Santon, Fazio, Cetin, Ibanez, Villar, Carles Perez, Perotti, Kluivert, Kalinic. Allenatore: Paulo Fonseca

LECCE (4-3-2-1): Vigorito; Donati, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Deiola, Petriccione, Majer; Mancosu, Barak; Lapadula. A disposizione: Gabriel, Chironi, Meccariello, Shakhov, Paz, Dell’Orco, Rispoli, Vera, Tachtsidis, Oltremarini, Rimoli. Allenatore: Fabio Liverani.

