Serie A – Ecco le nuove date

MILANO – Tiene banco la faccenda del calendario di Serie A. L’unica sicurezza, confermata dal presidente Gabriele Gravina, è che la Serie A non inizierà il 12 settembre. Secondo quanto riportato da “Il Corriere dello Sport” la prossima stagione inizierà il 19 settembre e finirà il 23 maggio. E non ci saranno i playoff. Nonostante ciò alcuni club spingono per iniziare la stagione il 26 settembre o il 3 ottobre. Anche per la data di fine stagione c’è qualche problema: Gravina vorrebbe finire entro il 16 maggio, in modo da permettere a Mancini di preparare al meglio gli Europei, ma i club vogliono chiudere il 23: non il massimo visto il poco tempo riservato alla Nazionale. La pausa natalizia sarà breve: si tornerà in campo il 2-3 gennaio.

