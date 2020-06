Serie A, ecco la data d’inizio del prossimo campionato

MILANO – Quest’anno la pausa estiva tra la fine del campionato in corso e l’inizio di quello nuovo durerà poco più di un mese. L’attuale Serie A, com’è noto, si chiuderà il 2 agosto, mentre la prossima edizione avrà inizio il 12 settembre. A riportarlo è ‘Il Giornale’, che sottolinea anche come il prossimo campionato si concluderà entro metà maggio 2021, per dare alla Nazionale di Roberto Mancini diverse settimane di tempo per prepararsi all’Europeo, che avrà inizio l’11 giugno.

