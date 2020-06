Serafini, che stoccata ai cugini interisti: “Prima il Triplete, adesso il Nientete”

MILANO – Ai microfoni di Sportitalia Luca Serafini, giornalista di fede rossonera e opinionista di Milan Tv, ha mandato una frecciata ai cugini interisti dopo il pareggio per 3-3 con il Sassuolo: “Onestamente non ho mai considerato l’Inter in lotta per lo Scudetto. La formazione iniziale è stata sconcertante. Mi chiedo come faccia Conte a fare certe valutazioni prima di una partita. Sicuramente l’Inter ha pagato errori individuali enormi, ma il Sassuolo poteva fare altri due gol nei primi 20 minuti. Poi ci sono stati i cambi, in cui Conte non è mai stato eccelso. La prima sostituzione, De Vrij per Ranocchia, è incomprensibile se non motivata da problemi fisici. Dopo essersi inventati il Triplete, che non esisteva in Italia, ora gli interisti con Conte si inventano il Nientete”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live

Caricamento sondaggio...