Sconcerti: “La conferma di Pioli è la vittoria di Maldini”

MILANO – Sulle frequenze di TMW Radio, il noto giornalista Mario Sconcerti si è espresso sulla scelta del Milan di rinnovare il contratto a Stefano Pioli, facendo sfumare mesi di trattative con Ralf Rangnick: “È un atto molto coraggioso, perché quando si torna indietro da un decisione presa ci vuole forza e anche fortuna. Credo che Pioli abbia fatto un lavoro diverso rispetto a quanto fatto da altre parti. Al Milan ha inventato calcio e si è meritato la conferma. Tuttavia è anche una decisione pericolosa: Pioli avrà una grandissima responsabilità. Vorrei capire cosa succederà con Maldini, dato che Pioli è soprattutto una vittoria di Maldini. Rangnick non era un’incognita, sapevi chi andavi a prendere. E’ una mossa non banale, promettente ma rischiosa”.

