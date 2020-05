Sconcerti: “Ho fiducia nel Milan, dal prossimo anno potrebbe seguire le orme del Lipsia”

MILANO – Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, il noto giornalista Mario Sconcerti si è detto fiducioso sulla possibilità che il Milan torni ai vertici del campionato nella prossima stagione: “A me piace molto il Milan. Ha una squadra dalla qualità media molto alta, però è senza leadership. Sa giocare a calcio ma è debole sul piano della personalità. Se la trova può diventare una delle squadre col gioco migliore. Ad esempio nella prima ora di Firenze è stata tra le squadre migliori che ho visto quest’anno, ma nell’ultima mezz’ora è stata travolta dal ritmo della Fiorentina e ha fatto grandissima difficoltà. Serve più carattere nei momenti decisivi”.

SU RANGNICK – “E’ eccessivo, dà molto e consuma molto, non è un caso che sia rimasto fermo due anni per stress. Guardate il Lipsia: quello potrebbe essere il Milan del prossimo anno, perché i giocatori ce li ha. Personalmente ho fiducia nel Milan della prossima stagione”.

