Sarri: “Sessanta minuti eccezionali, poi abbiamo staccato la spina…”

MILANO – L’allenatore della Juventus, Maurizio Sarri, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la partita contro il Milan: “Abbiamo fatto sessanta minuti di livello mondiale, eravamo in pieno controllo della partita. Poi c’è stato un blackout totale per un quarto d’ora, in questo periodo è capitato anche ad altre squadre. E’ una fase difficile per tutti, fisicamente e mentalmente. Credo sia inspiegabile questo blackout, abbiamo staccato la spina. Tuttavia non vale la pena mettersi a fare i processi, bisogna uscire da questa serata prendendo il meglio, ovvero le ottime cose che abbiamo fatto nella prima ora di gioco. Adesso bisogna pensare alla prossima sfida, la squadra deve convincersi di avere nelle sue corde un ottimo calcio e dobbiamo ripartire da qui”.

