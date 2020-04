Sarri: “Il Milan di Sacchi era 20 anni avanti”

MILANO – Intervenuto sul canale YouTube della Juventus, Maurizio Sarri, allenatore bianconero, ha parlato di come si stia preparando all’eventuale ripresa della stagione: “Sto riguardando un po’ di partite per rifarmi un’idea più distaccata. Adesso bisogna pensare che trascorreremo l’estate giocando, dunque questo è il momento giusto per staccare. Mi sa che faremo quattordici mesi consecutivi in campo. Guardo anche il Milan di Sacchi e mi rendo conto che era vent’anni avanti”.

