Sarri: “Domani con il Milan sarà una sfida complicata. E’ evidente”

MILANO – Maurizio Sarri, allenatore della Juventus, ha parlato così alla stampa del Milan, avversario di domani sera nella semifinale di andata di Coppa Italia. Ecco le sue parole: “Il Milan mi sembra che sia migliorato molto sia in termine di rendimento che in termine di risultati. Viene da un derby perso in modo discutibile, nel senso che ha giocato bene per lunghi tratti, quindi la gara sarà complicata, giocheremo in uno stadio pieno, e giocare contro la Juventus una semifinale di Coppa Italia è sempre stimolante per tutti. E’ una partita complicata, è evidente“.

