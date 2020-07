Sampdoria-Milan: I diffidati rossoneri per la gara con al Ferraris

MILANO – Sampdoria-Milan è la penultima gara di campionato per i rossoneri. La sfida del Ferraris, precede quella di sabato prossimo contro il Cagliari, l’ultima di questa stagione di Serie A per il Diavolo. Sono diversi i calciatori di Stefano Pioli, in diffida, questo pomeriggio: Biglia, Kjaer, Laxalt, Rebic. Oltre a Romagnoli e Musacchio, assenti però, per infortunio. Vista la situazione di emergenza in difesa, tra i centrali, un eventuale cartellino giallo per Kjaer potrebbe costare caro, dato che poi il Milan avrebbe a disposizione contro i sardi, soltanto Gabbia e Duarte sabato prossimo.

