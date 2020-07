Salvini: “Felice per la conferma di Pioli, ma il campionato attuale…”

MILANO – Intervenuto sulle frequenze di Lady Radio, Matteo Salvini, segretario della Lega e noto tifoso rossonero, ha commentato la conferma di Stefano Pioli sulla panchina del Milan: “Sono contento, è stata la scelta più giusta in base ai risultati. Il club ha cambiato tanti allenatori negli ultimi anni: se c’è uno che infila una serie di risultati convincenti, non ha senso cambiarlo. Tuttavia, quello che stiamo vedendo in questo periodo non è un vero campionato”.

SUGLI STADI – “Se riaprono in sicurezza teatri, musei, piscine e quant’altro, perché non puoi far entrare in uno stadio diecimila tifosi tesserati, che stanno ognuno a cinque metri di distanza dall’altro?”.

