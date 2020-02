Salvini contro Valeri: “Poteva scendere direttamente con la maglia della Juventus”

MILANO – L’ex Ministro degli Interni Matteo Salvini ha commentato la prestazione di Valeri, sotto un post su Instagram del Milan. “Perché l’arbitro non è sceso in campo direttamente con la maglia bianconera già che c’era?” scrive il leader della Lega e grande tifoso rossonero contro il fischietto di Roma reo di aver concesso di un rigore, nella semifinale di andata di Coppa Italia, al minuto 91′ alla Juve per fallo di mano molto dubbio commesso da Calabria.

