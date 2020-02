Salvini contro Valeri: “Perché non si è messo la maglia della Juve?”

MILANO – Continua a far discutere tantissimo il calcio di rigore assegnato ieri sera dall’arbitro Valeri alla Juventus, al novantesimo della semifinale d’andata di Coppa Italia, a San Siro contro il Milan. Sulla sponda milanista le critiche sono feroci e, attraverso il proprio profilo Twitter, anche Matteo Salvini, noto tifoso rossonero, ha contestato l’operato di Valeri: “Perché l’arbitro non è sceso in campo con la maglia bianconera, già che c’era?”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live