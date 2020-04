Sacchi: “In Italia ci sono bravi allenatori, ciò che manca è la pazienza”

MILANO – Con ogni probabilità Ralf Rangnick lascerà il Lipsia a fine stagione, per approdare al Milan. L’ipotesi più accreditata è che Gazidis gli conceda un doppio incarico: allenatore e direttore sportivo. Di lui ha parlato Arrigo Sacchi, intervistato da Carlo Pellegatti: “So che è sempre stato un mio estimatore, non l’ho mai conosciuto, ha detto delle cose fin troppo belle su di me. Da noi ci sono tanti bravi allenatori, molto preparati tatticamente, ma le società in molti casi non hanno pazienza: stabilire una strategia a lungo termine richiede determinati tempi, però ti permette di risparmiare soldi”.

