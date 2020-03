Romagnoli, ha voglia di vincere. Il Milan può accontentarlo?

C’è un problema Alessio Romagnoli, c’è da un pò. C’è per via del suo rinnovo di contratto che tarda ad arrivare, c’è perchè a 25 anni da poco compiuti il capitano del Milan è stanco di non vincere.

Il suo contratto scade nel 2022, il suo ingaggio è di 3,5 milioni netti a stagione. Una cifra relativamente bassa per qualsiasi club che ha un minimo di ambizione a vincere. Ed è quello che Romagnoli sembra poter essere spinto dal prossimo mercato. Al Milan ha regalato 5 stagioni senza uno scudetto, una Coppia Italia o un trionfo europeo. C’è solo una Supercoppa Italiana nel suo palmares.

Insomma Romagnoli vuole vincere, vuole farlo finchè è in tempo. La rivoluzione di Ivan Gazidis non promette niente di buono: tanti giovani, nessuna possibile immediata vittoria. E quindi? Alessio si guarderà intorno, ascolterà le offerte e poi le valuterà. Non vuole lasciare per forza Milano e il Milan ma vincere fa parte delle sue ambizioni e ha capito che con la maglia rossonera indosso è dura riuscirci non solo per quest’anno…

La valutazione è di 45, 50 milioni di euro. Cifra che in Italia, una, massimo due società si possono permettere. E nessuna delle due, Juventus e Inter, sembra interessata a lui. Rimane la pista estera, la solita Premier League dove Romagnoli ha sicuramente degli estimatori. Magari anche in Francia, al Psg. A Leonardo, Alessio è sempre piaciuto…