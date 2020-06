Rizzoli: “Var a chiamata? Non siamo contrari, ma…”

MILANO – Intervenuto sulle frequenze di Radio Anch’io Sport, Nicola Rizzoli, designatore degli arbitri italiani, ha parlato del Var e dell’ipotesi di utilizzarlo a chiamata: “Non essendo il calcio una scienza, i dubbi resteranno sempre. Sul protocollo c’è scritto di andare a rivedere gli errori chiari ed evidenti, per questo motivo non sempre gli arbitri vanno a controllare le azioni. Il protocollo può comunque essere migliorato: il progetto Var è giovane e quindi anche attraverso gli errori verrà perfezionato”.

VAR A CHIAMATA – “Potrebbe essere una cosa da considerare. Non è un’idea che ci vedrebbe contrari, ma la scelta spetta all’IFAB, che decide le regole. In Italia ci sono molte più polemiche, è un discorso culturale rispetto agli altri Paesi. Non avrei nulla contro il Var a chiamata, ma siamo all’interno di una competizione europea e mondiale. Al momento non è un argomento in discussione. Comunque non so se si spegnerebbero le polemiche”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live