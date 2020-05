Ripresa Serie A, Zampa: “In arrivo notizie confortanti”

MILANO – La Sottosegretaria al Ministero della Salute, Sandra Zampa, in un’intervista ai microfoni di Radio Capital si è detta ottimista circa la possibilità che il campionato ricominci: “Credo che ormai stiamo andando nella direzione della Germania, anche il Ministro dello Sport Spadafora l’ha detto. Mi sono ritrovata casualmente in questo discorso perché tutto è passato per il nostro Ministero, ci ho lavorato molto e credo che presto avremo notizie confortanti per i tifosi e tutti gli appassionati di calcio”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live