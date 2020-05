Ripartenza Serie A, domani vertice decisivo alle 18.30

MILANO – La tanto attesa decisione è vicina: domani, in un vertice alle 18.30 fra il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, il numero uno della Lega Serie A Paolo Dal Pino e il presidente della Figc Gabriele Gravina, verrà stabilito se il campionato potrà davvero riprendere e, in caso di risposta positiva, sarà anche decretato il giorno ufficiale per la ripartenza (che dovrebbe essere il 13 giugno).

