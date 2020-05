Rinnovo Donnarumma, il Milan accelera: intensificati i contatti con Raiola

MILANO – In casa rossonera una delle priorità è indubbiamente il rinnovo di Gianluigi Donnarumma. Il portierone ha solo un anno di contratto e tante richieste, soprattutto dall’estero. Per scongiurare il rischio di perderlo a parametro zero nel 2021, il Milan deve scegliere fra due opzioni: rinnovo questa estate oppure cessione. La volontà, da una parte e dall’altra, è di trovare un’intesa per prolungare l’attuale accordo. Stando infatti a Sky Sport, Gigio avrebbe già dato precedenza al Milan che, dal canto suo, starebbe notevolmente intensificando i contatti con Mino Raiola, agente del giocatore.

