Rebic: “Con l’Udinese ho sfruttato l’occasione, Pioli sa di poter contare su di me”

MILANO – L’attaccante rossonero Ante Rebic, contattato da Sportske Novosti, ha parlato del poco spazio trovato finora nel Milan: “Sono un professionista svolgo il mio lavoro sempre con la massima dedizione, dando il 100% in allenamento e in partita. La professionalità richiede anche pazienza. E’ vero che un calciatore vorrebbe sempre giocare, ma bisogna saper aspettare il proprio momento. Spetta all’allenatore decidere chi schierare in campo. Nell’ultima partita di campionato ho saputo cogliere l’occasione che mi è stata concessa, segnando due gol importanti. Credo di aver giocato anche in Coppa Italia contro la Spal. Il mister ha visto cosa posso fare e sa di poter contare sempre su di me”.