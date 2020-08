Rangnick: “Primi contatti a ottobre, ma nessun contratto o penale con il Milan”

MILANO – “I primi contatti risalgono a fine ottobre, quando la squadra era in una situazione complicata: a tre punti dalla zona retrocessione. Se lo avete scritto è perché qualcuno ve lo ha detto. Io non ne ho mai parlato in pubblico. Ma per mettere in chiaro nessun contratto o penale, fino a tre settimane fa ero impegnato con la Red Bull”. Così Ralf Rangnick sulla trattativa con il Milan a “La Gazzetta dello Sport“.