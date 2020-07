Rangnick lascia la Red Bull: “Con la loro fiducia ho costruito qualcosa di unico”

MILANO – Alla fine Ralf Rangnick lascia il Lipsia e la Red Bull con un anno di anticipo sul contratto. Ecco le parole dell’uomo che sarebbe dovuto arrivare al Milan: “Ora è il momento giusto per concludere il mio lavoro con la Red Bull. Voglio ringraziare tutti i dipendenti e soprattutto Mateschitz per il sostegno e la fiducia. Mi hanno dato di fare qualcosa qui negli ultimi anni, di costruire qualcosa di unico. Red Bull Soccer è un’organizzazione di grande successo che è posizionata in modo eccellente in tutto il mondo. E’ stato un grande onore e un orgoglio aver contribuito a questo. Voglio fare i miei più sinceri auguri per il futuro a tutta la Red Bull”.

