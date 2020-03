Rangnick come Wenger: Milan, Gazidis apre un nuovo ciclo

MILANO – Sarà Ralf Rangnick il prossimo allenatore del Milan. Tutti gli indizi portano a lui, a cominciare dal fatto che i contatti col tecnico tedesco non sono mai stati smentiti. Anzi. Stando anche a ciò che riferisce SportMediaset, Gazidis è pronto ad affidare a Rangnick un ruolo “alla Wenger“: allenatore e dirigente. Insomma, il tedesco non si limiterà ad allenare, ma avrà un ruolo decisivo anche in sede di mercato. Gazidis ha già sperimentato questa esperienza proprio con Wenger all’Arsenal, e pare intenzionato a riproporla nel Milan. Per Pioli, quindi, le possibilità di una conferma sono davvero molto ridotte. Certo, finché non ci sono le firme sui contratti con i rispettivi annunci, non si può parlare di ufficialità, ma la probabilità che Rangnick sieda sulla panchina rossonera nella prossima stagione, è altissima.

