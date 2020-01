Pioli sul Brescia: “Me lo aspetto determinato, può crearci problemi”

MILANO – Stefano Pioli ha presentato la sfida contro il Brescia in conferenza stampa a Milanello: “Ci aspettiamo un avversario molto determinato, che si sta giocando un obiettivo importante come la salvezza. Senza Balotelli perde sul piano tecnico e delle giocate individuali, ma è un avversario che può metterci in difficoltà. Anche noi, però, dobbiamo giocare con la massima determinazione. Nelle ultime settimane abbiamo messo in campo delle belle prestazioni, ma dobbiamo resettare le tre vittorie fra campionato e Coppa Italia per ripartire al massimo. Non abbiamo ancora fatto nulla, ci sono stati molti miglioramenti ma tanti altri aspetti vanno ancora curati”.