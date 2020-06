Pioli su Rebic: “Ha dimostrato la giusta mentalità, è un esempio”

MILANO – Nel corso della conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Spal, Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha speso alcune parole anche su Ante Rebic: “All’inizio giocava poco, sia con il mio predecessore che con me. Tuttavia non ha mai smesso di lavorare sodo, ha continuato ad allenarsi con determinazione aspettando il suo momento. Nello spezzone che ha giocato a Cagliari ho capito che poteva fare ottime cose. Con l’impegno ha saputo conquistarsi il suo spazio ed ora è un giocatore decisivo: ha dimostrato di avere la giusta mentalità. E’ un esempio per ogni calciatore che voglia giocare in un club così importante come il Milan”.

