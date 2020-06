Pioli, la Roma nel mirino: “E’ uno scontro diretto, ce la giochiamo con tutti”

MILANO – L’allenatore rossonero Stefano Pioli, archiviata la bella vittoria sul campo del Lecce, mette subito nel mirino la prossima complicatissima sfida, in programma domenica a San Siro contro la Roma: “Dobbiamo guardare avanti, fra pochi giorni abbiamo il confronto diretto con la Roma. Abbiamo ottenuto un successo importante, anche perché non vincevamo da tanto tempo e in questo momento servono punti. Nelle undici giornate che rimangono dobbiamo provare a farne il più possibile. La Roma è lontana, però domenica c’è lo scontro diretto e sappiamo di avere le potenzialità per giocarcela alla pari con tutti”.

