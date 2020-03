Pellegatti: “Rangnick soluzione suggestiva, ma verrebbe meno la continuità”

MILANO – Attraverso il proprio canale YouTube, Carlo Pellegatti, noto giornalista di fede rossonera, si è espresso su Ralf Rangnick, che potrebbe diventare il nuovo allenatore del Milan nella prossima stagione: “E’ certamente un innovatore, ricorda molto il suo idolo Arrigo Sacchi. Sembra che nei suoi allenamenti pretenda che la squadra in dieci secondi vada a chiudere l’azione in porta. Questo potrebbe essere molto affascinante per costruire qualcosa di nuovo e inedito. Potrebbe fungere anche da direttore sportivo, una sorta Wenger tedesco proiettato in Italia. Tuttavia, con un nuovo ribaltone il Milan comprometterebbe la continuità. Rangnick sarebbe il quarto allenatore negli ultimi due anni; si dovrebbe ripartire di nuovo da zero con rinnovamenti e poche certezze”.

