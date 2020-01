Pellegatti: “Milan in ripresa, ma a Brescia c’è stato un passo indietro”

MILANO – I microfoni di Torinogranata.it, hanno intervistato Carlo Pellegatti, famoso telecronista di fede rossonera: “Bisogna vedere come reagirà il Torino alla bruttissima sconfitta subita sabato sera in campionato contro l’Atalanta. Il Milan è in ripresa, anche se contro il Brescia c’è stato un passo indietro. L’arrivo di Ibrahimovic ha reso necessario un cambio modulo per metterlo nelle condizioni di farlo rendere al meglio. Il 4-4-2 è il sistema più adatto, con lo svedese affiancato da un giovane come Leao, che però a mio parere deve guardarsi anche da un Rebic che scalpita dopo i tre gol nelle ultime due partite”.