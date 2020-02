Pellegatti: “Ecco perché il Milan ha ceduto Caldara”

MILANO – Attraverso il proprio canale Youtube, Carlo Pellegatti ha fatto luce sulla cessione di Mattia Caldara, “scaricato” a gennaio dal Milan e tornato all’Atalanta, dove ieri ha giocato in Champions League contro il Valencia: “Sorgono inevitabilmente delle domande dopo la presenza di Mattia Caldara negli ottavi di Champions. La sua avventura al Milan rimane un mistero; nonostante le condizioni fisiche fossero migliorate, non veniva considerando pronto per un ritorno immediato nella formazione titolare. Gasperini gli ha invece dato fiducia, facendolo giocare anche in Champions League. I tifosi milanisti sono rimasti perplessi dalla cessione, ma il motivo è che i dirigenti rossoneri non lo ritenevano pronto. Il tempo dirà se sia stato un errore oppure no”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live

Caricamento sondaggio...