Pellegatti: ” Chi arriverà? Non è chiara la strategia del Milan”

Carlo Pellegatti noto giornalista sportivo ha rilasciato delle dichiarazioni su Youtube sul mercato in entrata rossonero.

Sono ore calde per il calciomercato , tutte le squadre stanno correndo ai ripari per aggiudicarsi ciò che gli occorre. Tutti o quasi almeno, il Milan infatti è ancora alla ricerca di un difensore che possa sostituire Simon Kjaer . I nomi accostati sono moltissimi, ma ancora nessuno è realmente andato in porto. Carlo Pellegatti è intervenuto sul mercato rossonero tramite i suoi canali Youtube, vediamo le parole del giornalista. "A partire da mercoledì-giovedì verrà definita la questione difensore. Dopo aver detto che Botman e Bremer sono sempre stati esclusi, posso dire che sono esclusi anche Bailly e Diallo. Chi arriverà? Non è chiara la strategia del Milan. Potrebbe anche rimanere così, non è escluso".

Inoltre successivamente ha aggiunto:"Potrebbe prendere un giocatore giovane oppure uno non giovanissimo ma affermato. Comunque non si andrà più in là del prestito. Il Milan fa sapere che non prestano Botman, non prestano Bailly, non prestano Diallo. Questi tre giocatori non verranno. Vedremo chi arriverà, se arriverà… Mi spiace escludere nomi e non metterne. Io nella testa ho i nomi di un paio di giovani, ma me li tengo per adesso. Fanno parte della categoria dei potenziali Tomori".