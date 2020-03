MILANO -Carlo Pellegatti ha risposto alle telefonate dei tifosi rossoneri sul proprio canale Youtube. Questa una delle sue risposte: “Non so si siano pentiti di aver mandato via Gattuso, ma sicuramente è una lezione importante. Un Gattuso con un Bennacer, un Theo e un Ibra avrebbe migliorato la scorsa stagione. Non so se siano pentiti, ma spero che abbiano capito che serva da lezione e che la continuità è importante”