Pedullà: “Milan, per l’attacco continua a piacere Scamacca”

MILANO – Il noto giornalista Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato, ha parlato dell’interesse del Milan nei confronti di Gianluca Scamacca, attaccante del Sassuolo in prestito all’Ascoli: “A fine stagione tornerà al Sassuolo, nella speranza di raggiungere prima la salvezza in Serie B con l’Ascoli. Scamacca avrà grande mercato: lo scorso febbraio vi avevamo raccontato che l’Inter ci aveva seriamente provato e che nelle ultime ore della sessione invernale anche il Milan era uscito allo scoperto. Proprio il Milan ha continuato a seguirlo e lo apprezza molto”.

