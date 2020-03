Pato sostiene l’Italia: “Forza!”

MILANO – L’attaccante brasiliano Alexandre Pato, vecchia conoscenza dei tifosi rossoneri per aver vestito la maglia del Milan dal 2008 al 2013, ha scritto un breve messaggio su Twitter per manifestare la propria vicinanza al popolo italiano che sta vivendo giorni terribili a causa della diffusione del Coronavirus. “Forza!” è il tweet di sostegno pubblicato dall’attuale calciatore del San Paolo.

