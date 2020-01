Paquetà vuole la cessione, il Psg pensa ad una contropartita: il punto

MILANO – Il Milan e Lucas Paquetà sono sempre più vicini all’addio. Il centrocampista brasiliano ha chiesto di non essere convocato per la sfida di questa sera col Brescia, e mister Pioli lo ha accontentato. Un chiaro segnale di come Paquetà abbia vissuto male le ripetute panchine a cui è stato relegato nelle scorse settimane. Ma, soprattutto, un chiaro segnale di come stia pensando di cambiare squadra. Il problema, però, è che non sono ancora arrivate offerte ritenute soddisfacenti dalla dirigenza rossonera.

L’unico club concretamente interessato sembra essere il Psg, che però non intende sborsare più di 25 milioni di euro. Il Milan, che appena un anno fa pagò il giocatore 35 milioni, chiede la stessa cifra per non mettere a bilancio una minusvalenza. L’accordo, stando a ciò che riferisce Repubblica, si potrebbe trovare tramite l’inserimento, da parte del Psg, di una contropartita tecnica. I nomi che circolano sono quelli di Draxler, Herrera e Paredes.