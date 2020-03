Paquetà, un affare tutto da buttare…

MILANO – Una sola rete in due stagioni, in un anno e poco più di Milan. Poco, quasi niente per un gioatore pagato quasi 40 milioni di euro. Una scelta di Leonardo, una scommessa fin qui persa anche da Maldini. Leo a gennaio ha provato a riprenderselo ma l’offerta fatta a Gazidis era troppo bassa, da minusvalenza.

Un attaccante o qualcosa di simile che sta diventando un peso per la società di Via Aldo Rossi che in estate, o meglio in autunno, quanto riaprirà il calciomercato, quando la Fiorentina potrà finalmente mettere nero su bianco la sua offerta. Il presidente Commisso è convinto che Paquetà possa esplodere a Firenze, possa indossare quella maglia numero 10 che tanto fa sognare tutti i tifosi. A Milano non è riuscito a fare niente di quello che ci si potesse aspettare, niente di simile a Kakà. Ci ha provato Gattuso, poi Giampaolo e nemmeno Pioli.

La Fiorentina ma forse nuovamente il Psg, ancora Leonardo che potrebbe decidere di pagare il suo valore, quello che il Milan ha messo a bilancio. Il club francese, quando tutto tornerà alla normalità, potrebbe decidere di fare un nuovo tentantivo. Magari con l’inserimento anche di Donnarumma, di un altro giocatore che potrebbe lasciare il Milan.

Non resta che aspettare e capire cosa succederà a Paquetà. Un giocatore che a Milano non è riuscito a lasciare il segno se non in negativo…