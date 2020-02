Orrico: “Allegri o Pioli? Serve un allenatore che sappia gestire Ibrahimovic”

MILANO – Durante il programma radiofonico “Maracanà“, in onda sulle frequenze di TMW Radio è intervenuto Corrado Orrico per commentare i rumors sul possibile ritorno di Allegri in rossonero. Ecco le sue parole: “Allegri ha una caratteristica in più rispetto a Pioli. I toscani sono di un’astuzia impressionante. Sanno sfruttare al meglio le situazioni che gli capitano. Pioli è un bravo allenatore ma al Milan occorre un allenatore che sappia gestire la situazione e che sappia gestire Ibra”.

