Ordine: “Milan, non ci sono acquirenti. Rangnick? Vuole carta bianca”

MILANO – Contattato da Radio 24, durante la trasmissione ‘Tutti Convocati’, Franco Ordine, giornalista che segue molto da vicino le vicende rossonere, ha sottolineato come al momento non ci sia un acquirente per il Milan: “Per ora non c’è alcun compratore. Per la prima volta comanda sul serio il fondo Elliott, anche nell’area tecnica, e per la prima volta hanno il volante della squadra. Gli acquisti fatti finora possono essere colpa di Leonardo, Boban e Maldini, ma adesso è tutto nelle mani di Elliott e Gazidis. Rangnick? Vorrebbe carta bianca sul mercato, con la possibilità di scegliere anche l’allenatore. Pioli, comunque, si è comportato da fuoriclasse per come ha sopportato le voci sul suo esonero”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live