Oddo si sfoga: “Con gente che muore c’è chi si preoccupa di andare a correre, state a casa!”

MILANO – L’ex difensore rossonero Massimo Oddo, attraverso il proprio account Twitter, si è duramente sfogato nei confronti di coloro che, in questi giorni di emergenza per via del Coronavirus, si preoccupano della possibilità o meno di andare a correre: “Ma io dico, gli operatori sanitari si sacrificano per noi, la gente sta morendo, gli ospedali al collasso, molti obbligati a lavorare, e leggo che il problema di tanta gente è se si può andare a correre. Ma non rompete i co****ni e state a casa!! Solo questo ci chiedono…”.

