MILANO – Il blocco dei campionati e le misure di contenimento della diffusione del virus trovano sostegno in Massimo Oddo, ex terzino rossonero, il quale ha pubblicato un tweet al riguardo: “Giusto così… è l’unica cosa da fare per responsabilizzarci e rendere tutti partecipi del problema che non era, forse, chiaro a tutti… #iostoacasa #coronavirus”.

