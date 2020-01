Notizie Serie A – Roma-Lazio: le formazioni ufficiali

MILANO – Arrivano le formazioni ufficiali del derby della Capitale, match valido per la ventunesima giornata di Serie A. Tuto confermato per Inzaghi, mentre Fonseca opta per due forti esclusioni. Ecco le scelte dei due tecnici.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Spinazzola; Veretout, Cristante; Under, Pellegrini, Kluivert; Dzeko. A disposizione: Fuzato, Mirante, Juan Jesus, Perotti, Kolarov, Cetin, Kalinic, Fazio, Florenzi, Pastore, Bruno Peres. Allenatore: Fonseca.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. A disposizione: Guerrieri, Proto, Patric, Berisha, Bastos, D. Anderson, Parolo, caicedo, Jony, Adekanye, Minala, Vavro. Allenatore: Inzaghi.